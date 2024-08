In auto con 25 chili di cocaina, tre arresti nel Foggiano

agenzia

Carabinieri seguono veicoli e trovano anche 37mila euro contanti

FOGGIA, 12 AGO – Più di 25 chili di cocaina, suddivisi in panetti da un chilo, sono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri a Lesina, in provincia di Foggia, che hanno arrestato in flagranza tre persone accusate, in concorso, di trasporto e spaccio di sostanze stupefacenti. La droga, infatti, era nascosta in due auto che viaggiavano a poca distanza l’una dall’altra e a velocità sostenuta. Insospettiti, i militari hanno deciso di seguire i veicoli fino quando hanno raggiunto un’autorimesa a Lesina. Qui i carabinieri hanno eseguito un controllo nelle auto in cui hanno trovato la droga e 37mila euro in contanti.

