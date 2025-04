In auto con cinque migranti irregolari, arrestato un passeur

agenzia

Controlli dei carabinieri di Trieste

TRIESTE, 19 APR – Un giovane di 21 anni, cittadino cinese senza fissa dimora in Italia, è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa del Comando compagnia di Trieste – via Hermet per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Durante un servizio di controllo del territorio a Muggia (Trieste), i militari dell’Arma, in borghese, hanno notato alcune persone ferme nella boscaglia circostante via delle Noghere. Insospettiti hanno deciso di monitorarle a distanza. Dopo circa mezz’ora è giunta un’auto con targa italiana, con a bordo il solo autista, che si è avvicinata al gruppo e lo ha fatto salire. I militari sono quindi intervenuti per identificare i presenti. Il 21enne era privo di documenti di riconoscimento. Inoltre era senza patente di guida, senza copertura assicurativa per il veicolo e aveva a disposizione quasi tremila euro in contanti. Nessuno degli altri cinque occupanti, quattro uomini (di cui uno minorenne) e una donna, tutti cittadini cinesi, aveva titolo per soggiornare sul territorio nazionale. I sei sono stati portati negli Uffici del Comando compagnia di via Hermet per le formalità di rito, al termine delle quali il passeur è stato arrestato, mentre gli altri connazionali sono stati deferiti in stato di libertà per ingresso illegale in Italia. L’auto e la somma di denaro sono stati posti sotto sequestro.

