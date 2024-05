In autostrada a 255 km orari, Polizia gli ritira la patente

agenzia

ROMA, 18 MAG – Una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Novara – Sottosezione di Romagnano Sesia, in servizio sul tratto autostradale A26 Voltri/Sempione, nel territorio del Comune di Sillavengo (Novara), impegnata in attività di controllo della velocità con apparecchiatura Trucam, ha rilevato il passaggio di un’autovettura che circolava a velocità pari a 255 km/h, in un tratto in cui era presente il limite di 130 km/h. Al termine degli accertamenti, al conducente è stata contestata l’infrazione relativa al superamento dei limiti di velocità ed elevata una sanzione amministrativa pari a Euro 845. Contestualmente si è proceduto al ritiro della patente di guida ai fini della sospensione, per un periodo da 6 a 12 mesi. Nei primi quattro mesi dell’anno, la Sezione Polizia Stradale di Novara – informa una nota della Polizia di Stato – ha rilevato complessivamente 1648 violazioni collegate all’eccesso di velocità, che costituisce uno dei fattori più ricorrenti nella causazione di sinistri stradali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA