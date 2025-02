In autostrada con 137,5 chili di cocaina sul camion, arrestato

agenzia

Quarantenne bloccato dalla polizia stradale su A2 in Calabria

SANT’ONOFRIO, 20 FEB – In transito sull’autostrada A2 in Calabria alla guida del suo camion con 137 chili di cocaina nascosti a bordo del mezzo. L’uomo, un quarantenne, è stato bloccato dalla Polizia stradale nei pressi dello svincolo di Sant’Onofrio, nel Vibonese. Gli agenti hanno perquisito il camion ed hanno trovato, con l’ausilio di un’unità cinofila, il consistente quantitativo di cocaina, nascosto in un vano ricavato in un sottofondo del rimorchio, coperto con sacchi di colla in polvere. Il quarantenne é stato così arrestato con l’accusa di detenzione illegale e trasporto di sostanze stupefacenti. L’operazione che ha portato al ritrovamento della cocaina ed all’arresto rappresenta il risultato di una segnalazione della Direzione centrale per i servizi antidroga, che ha coordinato le indagini per individuare il mezzo pesante sul quale era trasportata la droga. Una volta rintracciato il veicolo, il personale della Squadra mobile di Reggio Calabria ha identificato il conducente, residente a Polistena, nel Reggino, con precedenti di polizia per diversi reati. É seguita la segnalazione da parte dello Sco alla polizia stradale di Vibo Valentia. Gli oltre 137 chili di cocaina, che erano suddivisi in 125 panetti, avrebbero fruttato, sulle piazze di spaccio, oltre quindici milioni di euro.

