In Calabria oltre cento incendi di vegetazione in 48 ore

I roghi non danno tregua ai vigili del fuoco, molti interventi

CATANZARO, 14 APR – Oltre cento incendi di vegetazione nelle ultime 48 ore. É già critica, a causa in primo luogo delle alte temperature degli ultimi giorni, la situazione dei roghi in Calabria, che non sta dando tregua ai vigili del fuoco, impegnati su molti fronti con tutte le forze disponibili. Gli incendi si sono sviluppati, in particolare, nelle province di Catanzaro e Cosenza. Il rogo più esteso è stato quello che ha riguardato il territorio di Petronà, nel catanzarese, per il quale sono intervenuti un canadair ed un elicottero a supporto delle squadre di terra. Situazione critica anche a Sersale e a Cerva, sempre in provincia di Catanzaro, dove un vasto incendio di bosco si è propagato in prossimità dei centri abitati ed è stato necessario l’intervento dei Canadair. Un altro vasto rogo si é sviluppato in località “Colle Guerci”, nel Parco nazionale della Sila piccola, nel territorio di Taverna. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito lo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza del sito, che custodisce uno dei più significativi sistemi di biodiversità e all’interno del quale è ubicata un’importante azienda agricola.

