In Calabria scomparso medico 67enne, ricerche nel Lametino

agenzia

Cellulare in postazione lavoro, auto abbandonata in strada

NOCERA TERINESE, 25 LUG – Un medico di 67 anni, Antonio Blaganò, in servizio nella Guardia medica di Nocera Terinese, è scomparso nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 luglio. Secondo quanto si é appreso, la sua auto, una Seicento blu, targata GY185KS, è stata ritrovata all’alba di oggi abbandonata in una strada secondaria nei pressi di San Mango d’Aquino. Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri di Nocera Terinese e Lamezia Terme, sono impegnati nelle ricerche del professionista nelle zone collinari del Lametino, tra Nocera Terinese e San Mango D’Aquino. Sempre stando al racconto dei familiari, il medico avrebbe lasciato nella postazione di servizio tutti i suoi effetti personali, compreso il cellulare, circostanza questa che desta particolare preoccupazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA