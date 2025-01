In carcere a Opera incontro tra Abedini e il suo avvocato

agenzia

Prevista per oggi anche la visita dell'ambasciatore iraniano

MILANO, 10 GEN – È in corso da circa un’ora al carcere di Opera un colloquio tra Mohammad Abedini Najafabadi, l’ingegnere iraniano bloccato in Italia lo scorso 16 dicembre su richiesta degli Stati Uniti, e il suo avvocato Alfredo De Francesco. Per oggi era prevista una visita dell’ambasciatore iraniano, ma al momento non è stato visto entrare. Il difensore, dopo il parere negativo della Procura generale, ha depositato nei giorni scorsi una modifica all’istanza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, sottolineando anche che il nuovo appartamento a disposizione a Milano in via Washington, di cui sono state inviate le foto, è stato preso in affitto dallo stesso legale.

