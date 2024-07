In carcere la figlia 49enne della vittima, programmava la fuga

agenzia

In carcere la figlia 49enne, "stava programmando la fuga"

ROMA, 20 LUG – Abbandonò per andare in vacanza l’anziana madre invalida e non autosufficiente che morì di stenti, la donna è stata arrestata per omicidio volontario aggravato. I carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno notificato l’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti della 49enne italiana. I fatti risalgono a giugno, e sono avvenuti a Montelibretti (Roma). La donna venne messa ai domiciliari, in attesa che venisse ulteriormente definita la sua posizione. Gli investigatori avrebbero ritrovato appunti con riferimento all’acquisto di un biglietto che facevano ipotizzare che stesse pianificando una fuga.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA