In casa mini fabbrica di botti,40enne arrestato nel Cagliaritano

agenzia

Carabinieri sequestrano quasi 5 chili di fuochi e droga

CAGLIARI, 31 DIC – Nella sua casa di Sestu, nella città metropolitana di Cagliari, fabbricava e nascondeva fuochi pirotecnici illegali e artigianali, per un peso complessivo di 4,6 chilogrammi, oltre a strumenti utilizzati per la fabbricazione degli esplosivi. Un 40enne del posto è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Sestu, con il supporto degli artificieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Cagliari, per fabbricazione e detenzione illegale di esplosivi. L’uomo è stato anche segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti. Nell’abitazione, infatti, i militari hanno rinvenuto non solo la somma di 655 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita di vendita dei fuochi artificiali, ma anche 5,5 grammi di marijuana e 4,58 grammi di kief. Una volta scoperto il materiale pericoloso gli artificieri lo hanno messo in sicurezza e presto sarà fatto brillare. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è finito agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida già fissata. “Questa operazione si inserisce in un quadro di controlli intensificati dall’Arma dei Carabinieri su tutto il territorio provinciale per garantire la sicurezza pubblica e prevenire incidenti legati all’uso improprio di materiale esplodente venduto e fabbricato senza alcun rispetto delle norme di sicurezza – fanno sapere i militari del Comando provinciale – I Carabinieri rinnovano l’invito ai cittadini a segnalare eventuali situazioni sospette o episodi di commercio illegale di fuochi pirotecnici, ricordando che il loro utilizzo può rappresentare un grave rischio per l’incolumità personale e collettiva”.

