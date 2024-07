In cella 555 minori, mai così tanti nel post pandemia

agenzia

47% stranieri non accompagnati.Ripristinate 44 celle danneggiate

ROMA, 01 LUG – Sono attualmente 555 i giovani reclusi negli istituti penali per minorenni in Italia, di cui il 47% sono minori stranieri non accompagnati. I numeri non sono mai stati così alti nel periodo post pandemico. Ad incidere sui numeri sarebbe il significativo aumento di minori stranieri non accompagnati. In queste settimane sono state intanto ripristinate le 44 celle messe fuori uso a causa dei danneggiamenti, soprattutto incendi, provocati dagli stessi ospiti delle strutture in diversi istituti, tra cui il Beccaria di Milano.

