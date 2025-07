In cella per femminicidio, condannato per maltrattamenti

agenzia

Il trentenne è in carcere per l'omicidio di Sharon Verzeni

BERGAMO, 16 LUG – Giudicato in tribunale a Bergamo con rito abbreviato per maltrattamenti nei confronti della madre e la sorella, Moussa Sangare, in carcere per aver ucciso Sharon Verzeni a Terno d’Isola un anno fa, è stato condannato a tre anni e otto mesi. Entro 60 giorni saranno depositate le motivazioni. I fatti contestati risalgono al 2019, a Suisio, dove l’uomo abitava. Il trentenne è a processo, ma in un altro procedimento, anche per l’omicidio di Sharon Verzeni, accoltellata mentre camminava la sera del 30 luglio 2024.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA