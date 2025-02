In centinaia ai funerali del prof Scambia al Gemelli a Roma

agenzia

Presenti anche Schillaci, Crosetto e Rocca. Decine le corone

ROMA, 22 FEB – Sono centinaia le persone all’interno e all’esterno della chiesa centrale dell’Università Cattolica di Roma che stanno assistendo al funerale del professore Giovanni Scambia, Ordinario di Ginecologia e Ostetricia all’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, nonché direttore della Uoc di Ginecologia Oncologica del Gemelli, celebrato da monsignor Claudio Giuliodori. Tra le autorità civili, militari e accademiche anche il ministro della Salute, Orazio Schillaci, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il presidente della Regione, Francesco Rocca. E ancora gli ex ministri dell’Economia, Giovanni Tria, e della Salute, Beatrice Lorenzin e Francesco De Lorenzo.Sono poi decine le corone di fiori posizionate sul sagrato della chiesa accanto a un maxischermo, omaggi floreali, tra rose, gerbere e lilium, da parte di specializzandi, reparti ospedalieri, uffici, pazienti, artisti. E ancora dal capo della polizia, dal presidente della Regione. Mentre davanti al feretro è stata posizionata una corona di rose bianche a forma di cuore. “Tu non hai mai speculato sulle speranze o sulla disperazione delle persone malate ma hai sempre saputo dare risposte concrete ed efficaci. Quante donne hanno cercato rifugio e conforto sotto il mantello della tua alta professionalità e hanno trovato speranza grazie al tuo sguardo scientifico e alla tua perizia. Gesù si è servito anche di te per dire a tante donne, ancora oggi, ‘vai in pace e si guarita dal tuo male'”. Così monsignor Claudio Giuliodori nel corso dell’omelia. Ad aprire il funerale del prof Scambia il corteo dei professori ordinari della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore guidati dalla rettrice Elena Beccalli e dal preside di Medicina Antonio Gasbarrini, seguito dall’Ave Maria cantato. “Ti salutiamo tutti con un grande, immenso abbraccio da parte della tua famiglia e della grande famiglia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore del Policlinico Gemelli. Ci lasci una formidabile eredità che speriamo di saper custodire e sviluppare”, ha concluso Giuliodori.

