In centinaia ai funerali di Severin, ‘ha dimostrato altruismo’

agenzia

Anche chef Nardoni a esequie della sommelier morta a Terracina

PONTINIA, 12 LUG – Centinaia di persone si sono riversate nel pomeriggio di oggi nella chiesa di Sant’Anna, a Pontinia, in provincia di Latina, per i funerali di Mara Severin, la sommelier di 31 anni morta nel crollo del solaio del ristorante “Essenza”, a Terracina, dove lavorava. “Penso che nel caso di Mara ci sia un motivo ulteriore per continuare ad ammirare la sua luce: il senso di responsabilità le ha fatto anteporre la salvezza degli altri alla sua. L’atteggiamento dell’altruismo lo verifichi nella realtà e non nelle parole – ha detto il parroco, padre Giorgio Turriceni, nel corso dell’omelia, ripercorrendo gli ultimi minuti di vita della giovane -. Mara ha dimostrato di essere responsabile e altruista, ha messo al primo posto l’incolumità degli altri e ha pagato con la vita questa scelta”. Presenti alle esequie anche lo chef di Essenza Simone Nardoni, la sua brigata, tantissimi colleghi di lavoro di altri ristoranti, l’associazione provinciale cuochi, tutti in giacca da chef, la mamma Egle, il papà Roberto, la sorella Elisa e i sindaci di Sabaudia, Pontinia e Terracina, che hanno proclamato tutti il lutto cittadino nei rispettivi comuni, dove Mara era rispettivamente nata, viveva e lavorava.

