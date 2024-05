In centinaia sotto la prefettura di Torino per la Palestina

agenzia

"Chiediamo al governo l'embargo militare a Israele"

TORINO, 08 MAG – Alcune centinaia di attivisti si sono radunati davanti alla Prefettura di Torino per un presidio organizzato da ‘Torino per Gaza’. ‘Tutti gli occhi su Rafah’ è lo slogan su cui si sono ritrovati i collettivi studenteschi, il centro sociale Askatasuna, la comunità araba del capoluogo piemontese “in seguito delle ultime notizie dell’operazione militare a Rafah e per chiedere un immediato cessate il fuoco e l’embargo militare del governo italiano a Israele. Una grande bandiera palestinese è stata srotolata a terra. “Si trovano i soldi per le armi ma non per la sicurezza sul lavoro”, si legge su un cartello. “La lotta per la liberazione della Palestina è una lotta per tutti e per tutte. Il nostro paese è complice, siamo qui per chiedere la cessazione di invio di armi al governo sionista”, dicono i manifestanti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA