In centro Perugia drappo con scritta ‘Rispetto per Meredith’

agenzia

La città si prepara alle riprese della fiction su Amanda Knox

PERUGIA, 07 NOV – Un drappo con la scritta “Rispetto per Meredith” è stato affisso a un balcone del centro storico di Perugia che si accinge ad ospitare le riprese della fiction su Amanda Knox, l’allora studentessa di Seattle arrestata e poi definitivamente assolta per l’omicidio di Meredith Kercher. E’ apparso nella zona di Porta Sole dove sono previste parte delle riprese. Nel capoluogo umbro è arrivata la troupe con diversi mezzi. In diverse zone del centro sono apparsi cartelli di divieto di sosta per la giornata di venerdì. Per assicurare che gli spazi rimangano liberi personale sul posto per ricordare di non parcheggiare. La serie sarà trasmessa da Hulu, il canale in streaming della Disney e proporrà la drammatizzazione della vicenda giudiziaria di Knox. Che è tra i produttori assieme con Monica Lewinsky.

