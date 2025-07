In corso accertamento morte cerebrale per mamma Summer

agenzia

Donna ricoverata in gravissime condizioni dopo incidente in A1

FIRENZE, 18 LUG – In corso l’iter di accertamento di morte cerebrale per Silvana Visconti, 37 anni, la mamma della piccola Summer, ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale di Careggi dopo l’incidente stradale in A1 di martedì scorso nella galleria di Base, in provincia di Firenze. La procedura dovrebbe concludersi nel tardo pomeriggio, secondo quanto appreso. Nell’incidente sono morti sul colpo i nonni e la zia materna della bambina, residenti in Piemonte, a Gravellona Toce, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. La bimba, 4 anni, è invece deceduta mercoledì scorso al Meyer di Firenze.

