In due escono in barca, ritrovati morti sulla spiaggia

agenzia

Nel Viterbese,ipotesi imbarcazione contro scogli o altro natante

ROMA, 20 MAR – Tragedia questa mattina a Montalto di Castro marina, sulla litoranea viterbese, quando alcune persone che stavano facendo una passeggiata sulla spiaggia hanno ritrovato a pochi metri dalla riva i cadaveri di due uomini. I corpi al momento del ritrovamento si trovano a circa 1.500 metri l’uno dall’altro. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati gli uomini della capitaneria di porto e i carabinieri della stazione locale. Solo più tardi si è saputo che i corpi appartenevano a due amici, uno residente a Montalto e l’altro residente a Capodimonte, che stanotte erano usciti in barca per una gita o una probabile battuta di pesca. Di loro si erano perse le tracce, fino al momento del ritrovamento dei loro cadaveri. Sul posto oltre al personale della capitaneria di porto e ai carabinieri, anche il medico legale che ha constatato sulle due salme numerose fratture, da questo si apre come ipotesi più probabile sulla causa della morte dei due, quella di un incidente avvenuto mentre stavano navigando, forse l’urto con un altro natante o con degli scogli. Sul posto anche il personale del 118 e gli agenti della polizia locale di Montalto.

