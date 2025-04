In Emilia resta l’allerta rossa per la piena del fiume Po

agenzia

Domani anche nel Reggiano oltre che Piacentino e Parmense

BOLOGNA, 19 APR – Prosegue in Emilia-Romagna il passaggio della piena del Po e per la giornata di domani, Pasqua, non sono previsti altri fenomeni meteo significativi anche se nel pomeriggio potrebbero verificarsi rovesci e temporali. L’allerta di Arpae resta però rossa per le pianure piacentine e parmensi per il transito della piena del Po, con livelli prossimi o superiori alle soglie 3. Allerta che viene estesa per lo stesso motivo alla pianura reggiana. Nelle pianure orientali e nel Delta, nel Ferrarese, allerta arancione con livelli su soglia 2.

