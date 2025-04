In Emilia si conferma allerta rossa per la piena del Po

agenzia

Pasqua e Pasquetta con rovesci e temporali, possibili frane

BOLOGNA, 20 APR – Resta per oggi l’allerta rossa nelle pianure del Po nelle province emiliane di Piacenza, Parma e Reggio Emilia mentre per la giornata di domani, Pasquetta, la criticità massima è soltanto per la pianura reggiana, in base al deflusso del colmo della piena. Per la giornata di Pasqua sono previsti temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-occidentale della regione, con possibili frane con allerta gialla. Il transito della piena del Po ha e avrà livelli prossimi o superiori alle soglie 3 nelle pianure centro-occidentali e superiori alle soglie 2 nelle pianure orientali e nel Delta. Anche Pasquetta sarà caratterizzata da forti temporali, più probabili sul settore centro-orientale. Nelle aree interessate dai rovesci non si escludono fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.

