In fiamme Villa Angelica, edificio storico del Veneto

agenzia

Del XVI secolo, è attualmente disabitata

VILLORBA (TREVISO), 31 MAR – Un incendio si è sviluppato nella notte a Villa Angelica, edificio storico del XVI secolo a Villorba, in provincia di Treviso, che attualmente è disabitata. L’intervento dei vigili del fuoco è stato particolarmente complesso, a causa della fitta vegetazione nel parco della villa che ha reso difficoltoso l’accesso ai mezzi di soccorso. Sono accorse squadre da Treviso, Montebelluna, Conegliano e i volontari di Asolo, con cinque autopompe, quattro autobotti, un carro aria e 22 operatori. Il rogo ha coinvolto una barchessa, un’appendice e parte del corpo centrale della villa. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse all’intera struttura. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse all’alba. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il sindaco di Villorba. Stamani è in corso un sopralluogo da parte dei tecnici per determinare le cause dell’incendio. Villa angelica fa parte del patrimonio delle Ville Venete, ha forma a “U” ed è cinta da un parco. Presenta il classico corpo padronale con due bracci laterali formati dalle “barchesse”, di cui quella di ponente ospita l’oratorio, e altri due annessi rustici sul versante settentrionale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA