In fila per vedere la salma del papa servono 2 ore

Vaticano

Già dalle mura vaticane folla di fedeli e turisti

Già dalle mura vaticane si snoda a metà mattinata la folla di fedeli, turisti e semplici curiosi arrivati a San Pietro per un omaggio alla salma di papa Francesco. La folla, composta da bambini, anziani, persone di ogni età, si ripara dal sole che si alterna alla pioggia con ombrelli e cappellini e aspetta il proprio turno ordinatamente, seguendo le indicazioni dei volontari che disciplinano gli accessi. Molti pensano di partecipare domani anche ai funerali del pontefice o a parte di essi, dalla piazza. “Siamo venuti qui da Bologna – spiega una giovane famiglia, padre madre e Antonio, 8 anni – domani aspetteremo di vedere al Colosseo il feretro del pontefice per l’ultimo viaggio”. “Siamo qui per il funerale di una persona importante”, aggiunge Antonio. In media, secondo i volontari della protezione civile e dell’Agesci, presenti numerosi, al momento ci vogliono quasi 2 ore per riuscire a rendere omaggio a papa Bergoglio. File si sono formate anche lungo via Ottaviano e piazza Risorgimento.

