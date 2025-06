In Friuli due incidenti nella notte, morti un ragazzo e un uomo

agenzia

Ferite due persone tra le quali una bambina

TRIESTE, 01 GIU – Nella notte si sono verificati in Friuli due incidenti stradali in cui sono morte due persone e altre due sono rimaste ferite. Un motociclista, di 18 anni, di Udine, dopo aver seguito la partita della finale di Champions in centro con alcuni amici, si è allontanato in moto ma, in via Pradamano, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada vicino a un sottopassaggio, dove è morto all’istante sbattendo contro un muro. L’altro incidente è avvenuto a Bertiolo tra due auto: una persona è deceduta e altre due, tra le quali una bambina, sono rimaste ferite. Su una delle auto viaggiava un uomo di 44 anni, che è morto, e la bambina, agganciata al sedile posteriore; sull’altra vettura c’era una ragazza che è rimasta ferita ed è ricoverata.

