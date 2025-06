In fuga da Gaza, Bologna ospita oltre cento palestinesi

agenzia

Altre decine di persone in arrivo, "serve impegno del Governo"

BOLOGNA, 06 GIU – A Bologna sono in tutto 103 i cittadini palestinesi ospitati dopo essere fuggiti dall’inferno di Gaza, grazie al sistema di accoglienza e integrazione (Sai) del Comune e in strutture temporanee. Altre 24 persone arriveranno nei prossimi giorni dalla Palestina, per essere accolte a Bologna e in altre città della regione. È il bilancio fornito dall’assessora alla Sicurezza del Comune di Bologna, Matilde Madrid, che oggi in conferenza stampa ha fatto il punto sull’accoglienza ai cittadini in fuga da Gaza. A Bologna finora sono 56 i cittadini arrivati tramite corridoi umanitari MedEvac, altre 12 persone sono state accolte grazie allo sportello protezioni internazionali di Asp città di Bologna. Grazie ai ricongiungimenti familiari sono arrivate sotto le Due Torri altre 35 persone. Come Bologna anche “Milano, Torino, Roma, Padova, Firenze sono tutte città che stanno accogliendo palestinesi – sottolineato l’assessora Madrid – decine e decine di palestinesi che arrivano dopo le esfiltrazioni e con i canali sanitari, ma non possono essere le città muoversi una per una, serve assolutamente un impegno del governo”.

