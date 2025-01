In Italia a settembre per maltempo niente scuola per 900mila

agenzia

Emerge dall'ultimo report dell'Unicef 'Learning Interrupted'

ROMA, 24 GEN – “Piogge torrenziali e inondazioni hanno colpito l’Italia a settembre interrompendo le lezioni per oltre 900.000 studenti”. E’ quanto emerge dal report dell’Unicef ‘Learning Interrupted: Global Snapshot of Climate-Related School Disruptions in 2024’, pubblicato in occasione della Giornata internazionale dell’educazione che ricorre oggi, che esamina i rischi climatici che hanno provocato la chiusura delle scuole o significanti interruzioni dell’apprendimento e il conseguente impatto sui bambini dalla scuola materna alla secondaria superiore.

