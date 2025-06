In Italia centro prevenzione e contrasto frodi istruzione

agenzia

Bernini, 'è motivo di grande soddisfazione'

ROMA, 26 GIU – “Accogliere in Italia il Centro per la Prevenzione e il Contrasto delle Frodi nell’Istruzione promosso dal Consiglio d’Europa è motivo di grande soddisfazione. Contrastare le frodi in campo educativo significa rafforzare il sistema della formazione che vogliamo continuare a mantenere aperto e sempre più interconnesso. Con questa iniziativa l’Italia, insieme al Cimea-Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche, si pone come punto di riferimento e capofila a difesa dell’integrità dei titoli di studio che significa proteggere il diritto degli studenti a un’istruzione di qualità, equa e riconosciuta, e garantire che il merito e la preparazione abbiano sempre la precedenza su scorciatoie e raggiri”. Lo afferma la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

