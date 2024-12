In Lombardia 41 milioni per più posti letto per gli studenti

agenzia

Via libera allo stanziamento del Ministero dell'Università

MILANO, 07 DIC – Via libera da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca ad uno stanziamento di oltre 41 milioni di euro per aumentare l’offerta di posti letto per gli studenti in Lombardia. Le risorse serviranno a realizzare edifici destinati a studentati o compiere interventi di recupero e ammodernamento di strutture già esistenti. “Garantire alloggi agli studenti significa dare concreta attuazione al diritto allo studio, pilastro fondamentale per consentire a tutti i giovani, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, di costruire il proprio futuro”, sottolinea Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca. “Offrire alloggi accessibili non è solo un aiuto per il percorso degli studenti – aggiunge – ma un passo verso una società più giusta, dove tutti, possano dimostrare il proprio talento e impegno, facendo davvero la differenza”.

