In malattia canta al piano bar, ‘licenziamento illegittimo’

agenzia

Cassazione reintegra dipendente allontanato nel 2020

ROMA, 09 DIC – Era in malattia a causa di forte stato d’ansia ma era stato visto cantare ad un piano bar proprio in un giorno ‘coperto’ da un certificato medico. Per questo l’azienda di trasporti del Lazio, Cotral, nel 2020, lo licenziò ma ora la Cassazione, così come avvenuto nei primi due gradi di giudizio, ha definito illegittimo quel licenziamento affermando che il lavoratore, nel rispetto delle fasce orarie previste per le visite fiscali, può svolgere altre attività, anche ricreative come cantare ad un piano bar. Della pronuncia dei supremi giudici scrive oggi il quotidiano Il Messaggero.

