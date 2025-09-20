In migliaia a Torino per la ‘Palestina libera’

agenzia

"Siamo pronti a bloccare tutto, non si può restare indifferenti

TORINO, 20 SET – Oltre 5mila persone stanno sfilando sotto il sole oggi nel centro di Torino per manifestare in solidarietà con il popolo palestinese. Il corteo regionale è partito da piazza Statuto e sta raggiungendo piazza Vittorio Veneto, attraversando le vie del centro. Ad aprire la manifestazione c’è lo striscione “Il Piemonte sa da che parte stare. Palestina libera ora e sempre resistenza”. Sono molti i cartelli con le scritte “No armi no guerre” e “Stop al genocidio”. Presenti numerose associazioni italiane e straniere, “siamo pronti a bloccare tutto, non si può restare indifferenti a quanto sta accadendo a Gaza”, hanno scandito gli organizzatori dal microfono e hanno aggiunto: “Fermare la guerra è un dovere che riguarda tutti e il governo non può essere complice di Israele in questo genocidio dove sono già morti migliaia di bambini”.

