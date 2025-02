In migliaia, nonostante pioggia, a Capodanno cinese a Prato

agenzia

Evento principale la sfilata del Dragone per le vie della città

PRATO, 09 FEB – Migliaia di persone, nonostante la pioggia, hanno partecipato anche quest’anno alle celebrazioni del Capodanno cinese, il cui evento principale si è svolto stamane a Prato con la tradizionale sfilata del Dragone per le vie della città. Si entra nell’anno del Serpente, segno di rinascita nello zodiaco orientale. Cittadini e turisti, ombrello alla mano, hanno affollato il percorso della sfilata nella città con la più densa componente di cinesi in Italia: sono residenti qui circa 25mila cittadini della Repubblica popolare sul totale di 200mila abitanti. Stamani, attorno alle 9, la sfilata è partita dal Tempio Buddista Pu Hua Si, in piazza della Gualchierina; dopo aver attraversato il Macrolotto Zero, ovvero la Chinatown pratese, il corteo ha fatto tappa in piazza del Comune, dove ad attendere i partecipanti c’era la sindaca di Prato Ilaria Bugetti. L’atto finale in piazza Santa Maria delle Carceri, con una serie di performance di danza e musica. A quest’ultima iniziativa ha partecipato anche Yi Qi, console cinese generale della Cina a Firenze.

