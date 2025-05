In moto cade e invade carreggiata opposta,A7 chiusa verso Genova

agenzia

Tra il casello di Genova Bolzaneto e l'allacciamento con l'A12

GENOVA, 12 MAG – Una motociclista di circa 40 anni è caduta lungo l’autostrada A7 Milano-Genova tra il casello di Genova Bolzaneto e l’allacciamento con l’A12 e dopo l’impatto con il guardrail è stata sbalzata nella carreggiata opposta. La donna è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Aspi comunica che “il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e il bivio A7/A12 verso Genova è stato chiuso a causa dell’incidente autonomo”. Non risultano coinvolti altri veicoli. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione primo tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. All’interno del tratto interessato si registra 1 km di coda in entrambe le direzioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA