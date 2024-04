In piazza a 98 anni, ‘giovani assaporino libertà nel quotidiano’

agenzia

25 aprile a Sulmona, Raffaele Di Pietro fu ferito in battaglia

SULMONA, 25 APR – “I giovani siano più attivi nella vita del Paese. Ci sia più impegno e sacrificio”. L’appello, nel corso della cerimonia del 25 aprile, è arrivato dal 98enne Raffaele Di Pietro, uno degli ultimi testimoni viventi della Brigata Maiella, che ha combattuto nella battaglia di Brisighella. Di Pietro sulle montagne dell’Appennino, lungo l’avanzata per la liberazione di Bologna, rimase ferito a un braccio e a una gamba per l’esplosione di una granata. “Per noi il 25 aprile non è solo un giorno rosso, ma è la festa per eccellenza. Mi voglio rivolgere proprio ai giovani affinché sappiano valorizzare e assaporare la libertà nel quotidiano” ha proseguito Di Pietro, in piazza con tanto di tricolore al collo. Non è mancato un ricordo di Gilberto Malvestuto, il patriota scomparso il primo marzo 2023. “Sulmona ha dato una straordinaria prova di resistenza. La liberazione ha davvero rappresentato un grande riscatto morale” ha sottolineato il sindaco, Gianfranco Di Piero ricordando che domani, proprio da Sulmona, partirà il ‘sentiero della libertà’.

