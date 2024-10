In piazza Maggiore a Bologna il piatto vuoto del Cefa

agenzia

Opera di pixel art per raccogliere fondi per progetto in Etiopia

BOLOGNA, 12 OTT – Un piatto che contiene una bomba è il disegno di pixel art, firmato da Lorenzo Mattotti che è stato realizzato in piazza Maggiore a Bologna da Cefa con centinaia di piatti per celebrare la giornata mondiale dell’alimentazione. L’obiettivo è accendere i riflettori sul legame tra guerra e fame. Si stima infatti che il 60% delle persone che soffrono di fame acuta nel mondo viva in aree colpite da conflitti. L’iniziativa di solidarietà “Riempi il piatto vuoto” nasce con un doppio intento: lanciare una colletta alimentare per aiutare le mense di Bologna, e raccogliere fondi a sostegno dei progetti di Cega per combattere la fame nel mondo, in particolare un progetto di sviluppo agricolo in Etiopia, uno dei paesi più colpiti. Sono stati oltre 150 i volontari che si sono alternati dalle 6 per preparare in piazza Maggiore a Bologna il più grande piatto vuoto del mondo formato da circa 3000 piatti che sono stati riempiti grazie a 100 carrelli provenienti da associazioni, parrocchie, aziende, scuole della provincia. Dalle 8 i carrelli spinti di volontari hanno percorso le strade della città, colmi di cibo per le mense di Bologna e con le offerte per realizzare un progetto di sviluppo agricolo in Etiopia. Arrivati in piazza i carrelli sono stati svuotati dal cibo che è stato posto sui piatti.

