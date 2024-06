In piazza San Marco i 40 anni del Reggimento Lagunari

agenzia

Cerimonia con il Capo di stato maggiore dell'esercito

VENEZIA, 25 GIU – Oggi si è svolta in Piazza San Marco, a Venezia, la cerimonia per il 40 anni dei Lagunari. Erano presenti le donne e gli uomini del corpo speciale, l’Associazione lagunari, la Fanfara dell’esercito; sul palco autorità militari e civili. Il Capo di Stato maggiore dell’esercito, Carmine Masiello, salutando gli ospiti e i reparti schierati, ha evidenziato che “adattarsi alle esigenze che lo scenario geostrategico attuale impone è molto più complicato che pensare a come affrontare le sfide e le opportunità del futuro. In questo caso – ha proseguito – servono risultati, ogni settimana, perché noi, ve lo ricordo, siamo l’Esercito e in caso di crisi, come sempre nel passato, i nostri concittadini guarderanno a noi. Tutti devono mettersi in gioco ed essere artefici di nuove, continue e creative soluzioni e alternative, a partire dall’impegno nel contenere e superare la fitta patina di burocrazia, che ci impedisce di andare alla velocità che dobbiamo”. Per la città di Venezia la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano che ha sottolineato il forte legame che unisce la città ai Lagunari: “Un rapporto da sempre molto profondo: loro sono gli eredi dei Fanti da Mar della repubblica Serenissima e oggi restano un orgoglio per l’isola e la terraferma. Venezia è loro grata anche per l’impegno odierno, generoso e coraggioso, nelle attività di presidio del territorio con il progetto Strade sicure: una garanzia di sicurezza per i cittadini e per chi visita la nostra città”.

