In piazza Unità a Trieste la Fanfara a cavallo dei carabinieri

Concerto del Reggimento dell'Arma per i cittadini e le scuole

TRIESTE, 28 FEB – E’ stato dedicato a tutta la cittadinanza, e in particolare alle scuole, il concerto della Fanfara del 4/o Reggimento a cavallo dell’Arma dei carabinieri svoltosi stamani a Trieste. Un’occasione per gli studenti, circa 500 i presenti in piazza Unità d’Italia, per incontrare e conoscere il più antico reparto musicale dell’Arma. Ad accompagnare i militari a cavallo anche la mascotte dell’Arma, il vicebrigadiere Briciola, cagnolina meticcia, già vincitrice del ‘Premio fedeltà del cane’ di Camogli. Sullo sfondo la Nave Trieste, in attesa dell’arrivo della Nave scuola della Marina militare Amerigo Vespucci, in programma per domani pomeriggio. La Fanfara a cavallo si compone di 32 musicisti, guidati dal capo Fanfara Fabio Tassinari ed è nata nel 1829. Si è esibita in tutte le principali città italiane e anche all’estero. Il Reggimento, come l’Arma, ha anche esperienze importanti nelle attività a favore di bambini e persone con disabilità già dagli Anni 70 e sostiene anche attività riabilitative e terapeutiche, oltre a quelle sportive integrate e paralimpiche. “In periodi difficili come quelli che stiamo vivendo a livello globale, è importantissimo dimostrare tutta la nostra vicinanza alle nostre forze dell’ordine che – ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, oggi in piazza a Trieste – ogni giorno e anche nelle situazioni più pericolose operano sempre in difesa dei valori democratici, assicurando pace e libertà a tutti i cittadini della nostra Regione e del nostro Paese”.

