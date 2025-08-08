In Piemonte bollino giallo per il caldo, rosso il 10 agosto

agenzia

Zero termico 5mila metri, temperature alte Torino e Alessandria

TORINO, 08 AGO – Il caldo è tornato in Piemonte, con un innalzamento delle temperature a tutte le quote e zero termico fino a 4.800-5.000 metri. Le temperature massime vanno anche sopra i 35 gradi, con minime notturne elevate, fino a 21 o 23 gradi, con “notti tropicali e marcato disagio fisico, soprattutto nei contesti urbani”. Sono le previsioni meteorologiche dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente), che ha emesso un bollettino per le ondate di calore. Oggi il livello di disagio per il calore è giallo, domani sarà arancione e domenica rosso, il massimo, quando le temperature potranno arrivare a 37 gradi e quella percepita a 40. Il livello di ozono oggi è giallo (sconsigliata l’attività fisica all’aperto) in tutto il Piemonte, tranne che sulle Alpi settentrionali. Domani e dopodomani è previsto arancione (sconsigliata l’attività motoria all’aperto) sul Piemonte centromeridionale e su quello centrosettentrionale, giallo altrove. Le temperature più elevate oggi sono quelle dell’Alessandrino e del Torinese. Nel capoluogo nelle ore centrali della giornata le strade sono poco frequentate e anche in centro piazze e portici sono semivuoti, tranne per i pochi che approfittano degli ultimi saldi. Poco affollati i mezzi pubblici, con la metropolitana tornata a creare difficoltà per le temperature: molti passeggeri si muniscono di ventagli o spezzano il viaggio in più tappe.

