In procura 2 fascicoli per i 2 clochard trovati morti a Firenze

agenzia

Cadaveri scoperti in stessa piazza Tasso a 24 ore di distanza

FIRENZE, 11 APR – La procura di Firenze ha aperto due fascicoli per la morte dei due clochard i cui cadaveri sono stati rinvenuti a distanza di circa 24 ore, sulle panchine in piazza Tasso, nel centro storico di Firenze. Una salma è stata trovata il 9 aprile, la seconda all’alba del 10 aprile. La pm Lucia D’Alessandro ha ipotizzato il reato di morte come conseguenza di altro reato, legato allo spaccio di stupefacenti, per il decesso di un homeless di 57 anni scoperto il 10 aprile e ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni, e gli esami tossicologici. Anche il pm Andrea Cusani ha aperto un fascicolo con identico titolo di reato per l’altro trovato deceduto all’aperto il 9 aprile, 63 anni, ma ha disposto al momento solo un esame esterno della salma riservandosi in seguito eventualmente di procedere con accertamenti più approfonditi.

