In Romania oggi i funerali di Bianca e Patrizia

agenzia

Rito funebre in piccolo comune Transilvania; cerimonie distinte

TRIESTE, 08 GIU – Sono stati celebrati questo pomeriggio, con una grande partecipazione di parenti, amici e comuni cittadini, a Tarna Mare, in Romania, i funerali di Bianca Doros e Patrizia Cormos, di 23 e 20 anni, le due ragazze travolte dalla piena del Natisone, a Premariacco. Le salme di Bianca e Patrizia sono giunte nel piccolo centro della Transilvania dove ieri era stato disposto il lutto cittadino, in bare bianche coperte di fiori, vestite con abiti da sposa, come è tradizione per le ragazze non ancora sposate. Oggi si sono svolti i funerali con due cerimonie distinte, una a poca distanza dal’altra. Molte persone sono sfilate nel corteo funebre vestite di bianco.

