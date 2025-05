In scooter contro un’auto in sosta a Imperia, muore 33enne

agenzia

Con lui viaggiava una donna 30enne ricoverata in codice rosso

IMPERIA, 25 MAG – Un uomo di 33 anni, Marco Di Pietro, ormeggiatore della società partecipata del Comune di Imperia concessionaria delle aree portuali, è morto la scorsa notte dopo essersi schiantato in scooter contro un’auto parcheggiata in via Scarincio nei pressi del museo navale della città. Con lui viaggiava una donna di 30 anni che è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale d’Imperia. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, i vigili del fuoco e la polizia, che sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

