In scooter contro un’auto, muore Asta ‘pasticcere dei vip’

agenzia

Lo schianto a Bologna, tanti i messaggi di cordoglio

BOLOGNA, 22 OTT – Incidente mortale, ieri sera poco prima delle 22, in periferia a Bologna. Per cause da accertare, in via Salvemini, all’incrocio con via Einaudi, si è verificato uno scontro fra uno scooter di grossa cilindrata Yamaha e un suv, un Honda, che stava svoltando lungo la strada. Per l’impatto, il giovane a bordo della moto, Federico Asta, 34 anni, noto pasticcere in città, è stato sbalzato a terra: per lui non c’è stato nulla da fare. Illeso il conducente del suv. Sul posto, oltre alla polizia locale, anche il 118. Federico Asta, con la sua pasticceria in via Battindarno, era molto noto nel quartiere Santa Viola per le tante iniziative organizzate. Durante il periodo del Covid aveva effettuato numerose consegne di prodotti da forno, per solidarietà, a medici e infermieri. Era noto come ‘il pasticcere dei vip’ perché preparava sempre torte e dolci in occasione di manifestazioni, concerti ed eventi. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social.

