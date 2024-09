In scooter muore in incidente a Cremona, forse è stato investito

agenzia

Automobilisti hanno notato il corpo a terra, indaga la Polstrada

CREMONA, 31 AGO – Un motociclista è morto in un incidente stradale la notte scorsa a Cremona. Sullo schianto, che si è verificato intorno all’una a San Predengo, alle porte della città, stanno indagando gli agenti della polizia stradale che al momento non hanno chiarito con esattezza l’accaduto. Dopo l’allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio la vittima è stata trovata sul ciglio della Paullese, a diversi metri di distanza dal suo scooter. L’incidente non avrebbe avuto testimoni e resta quindi da appurare se si sia trattato di una caduta autonoma e fatale o se invece il motociclista sia stato travolto da qualcuno poi fuggito. Anche le ferite riportate sono di difficile interpretazione perché l’uomo potrebbe essere stato urtato da veicoli in transito quando era già a terra.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA