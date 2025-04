In scuola Lamezia Terme ‘niente compiti per le vacanze’

agenzia

Dirigente: 'Bisogna garantire diritto al riposo degli alunni'

LAMEZIA TERME, 16 APR – Agli studenti dell’Istituto comprensivo “Gatti Manzoni Augruso” di Lamezia Terme niente compiti a casa per le vacanze pasquali. A deciderlo la dirigente scolastica Antonella Mongiardo che già tre anni aveva diffuso una circolare analoga al corpo docente. Nella circolare di quest’anno, Mongiardo invita i docenti a “garantire il diritto al riposo degli alunni”. “Nell’assegnare agli alunni i compiti per casa da svolgere durante le vacanze pasquali – scrive la dirigente scolastica – si raccomanda ai docenti di attenersi al Regolamento di istituto sui compiti adottato dall’istituzione scolastica IC Gatti-Manzoni-Augruso. Ferma restando l’autonomia del docente nel valutare particolari situazioni in relazione allo specifico contesto della classe, si richiama, in generale, l’attenzione degli insegnanti sull’importanza di garantire il diritto al riposo degli alunni durante la sospensione pasquale, la cui breve durata dovrebbe prioritariamente consentire alla famiglia di ritrovarsi, per condividere dei momenti di festa e di relax”. Lo studio domestico, sottolinea la dirigente, “potrebbe essere riconfigurato in modo da stimolare i ragazzi a vivere delle esperienze culturali alternative al tradizionale ‘assegno’ domestico, prevedendo, per esempio, compiti autentici o di realtà, ispirati al piacere della lettura, alle visite di musei, parchi, o altri luoghi in cui vi sia l’opportunità per gli alunni e le loro famiglie di stare a contatto con la cultura, con l’arte, con la natura, con lo sport”. L’iniziativa nasce tre anni fa ispirata ad una petizione promossa anni addietro dal movimento “Basta compiti, non è così che si impara!”, guidato da un dirigente scolastico di Genova Maurizio Parodi, che inviava al Parlamento una petizione “Regola compiti”. Posizioni condivise in buona parte dalla preside Mongiardo.

