In settemila in piazza a Napoli per fine Ramadan

agenzia

L'imam: "Il nostro pensiero va ai bambini di Gaza"

NAPOLI, 30 MAR – “I musulmani celebrano con gioia e ringraziamento la conclusione del loro digiuno. È un giorno di festa nel quale bisogna essere felici e tutti hanno il diritto di gioire”. Sono le parole di Amar Abdallah, imam della Comunità islamica di Napoli, che ha partecipato oggi alla celebrazione della festa di fine Ramadan, in piazza Garibaldi: circa 7.000 i fedeli che vi hanno preso parte. “Il nostro pensiero – ha proseguito l’imam – va ai bambini di Gaza che oggi, in un giorno di festa, si ritrovano senza genitori o senza casa. Per l’ingiustizia sionista, davanti agli occhi del mondo. Una pazzia assoluta, anche nostra che stiamo permettendo tutto questo: dove sono le Nazioni unite? In questo giorno ricordiamo il nostro dovere di predicare giustizia in ogni luogo”. Anche nella centrale piazza Plebiscito, sempre in mattinata, preghiera di fine Ramadan: vi hanno partecipato alcune centinaia di persone originaria del Bangladesh.

