In Sicilia è ancora estate: picchi di 35 gradi e gente al mare, ma fino a quando?

Meteo

L'Italia appare ancora una volta divisa in due. Al Nord è già autunno pieno mentre il Sud registra temperature fuori stagione

Le previsioni meteo parlando di un weekend caratterizzato da veloci temporali e aria fredda, ma il riferimento è al nord Italia. La Penisola infatti è ancora una volta divisa in due con ombrelli aperti e piumini al Nord e gente ancora al mare al Sud. In Sicilia in particolare le immagini di questo fine settimana di settembre sono quelli di una calda estate con picchi di temperatura, decisamente fuori stagione, di 35°C.

Le spiagge siciliane non sono affollatissime ma comunque continuano ad essere frequentate per gli ultimi tuffi in mare e per prendere ancora un po’ di sole. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it., il clima, già a partire da lunedì, dovrebbe rinfrescare anche al Sud.