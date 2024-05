In stabile abbandonato per foto, 18enne cade da 6 metri

agenzia

All'ex fabbrica penicillina a Roma, cede solaio. Non è grave

ROMA, 11 MAG – Sono entrati di notte nell’edificio dell’ex fabbrica di penicillina, stabile su via Tiburtina a Roma più volte occupato e sgomberato, intenzionati a scattarsi delle foto da pubblicare sui social, ma uno dei tre ragazzi è precipitato da un’altezza di circa sei metri. E’ accaduto poco prima della mezzanotte.E’ stato trasportato in ospedale con fratture alle costole, ma non sarebbe grave. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione di San Basilio e della compagnia di Monte Sacro. A quanto ricostruito, i tre ragazzi, tutti maggiorenni, volevano salire sul tetto per scattarsi delle foto al buio. Mentre camminavano su un solaio una lastra ha ceduto e uno dei tre ragazzi, un 18enne, è caduto da un’altezza di 6 metri. Al vaglio la posizione dei tre giovani. Rischiano la denuncia per invasione di edifici. Sotto la lente anche i loro profili social.

