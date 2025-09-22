In Toscana fino a 42 mm pioggia in un’ora, prorogata allerta

agenzia

Codice giallo fino alle 17 di domani

FIRENZE, 22 SET – Fino a 42 millimetri d’acqua in una ora a Gamberame, nel comune di Vaiano (Prato), 38 a Vaglia, nel Fiorentino e ad Agliana, nel Pistoiese. Sono i dati diffusi dal governatore toscano Eugenio Giani intorno alle 14:30_ il presidente della Regione parla di un sistema temporalesco” che “risulta attivo tra l’alta provincia di Livorno e la provincia di Pistoia attraversando il Valdarno Inferiore e si sta gradualmente muovendo verso est. Nell’ultima ora 42 mm di pioggia caduti a Gamberame, Vaiano, 38 mm a Vaglia e Agliana”. Sempre Giani rende noto che la sala operativa regionale ha prolungato l’allerta gialla in vigore oggi fino alle 17 di domani per rischio idrogeologico e temporali forti. Oggi, si spiega ancora, “previste precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, localmente forti. Nel pomeriggio i fenomeni saranno più probabili sulle zone interne e su quelle meridionali. Domani, martedì possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili sulle zone centro-meridionali”.

