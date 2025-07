In trasferta da Napoli per truffare anziani a Roma: due arresti

La truffa

I due, di 32 e 41 anni, sarebbero responsabili di 18 episodi delittuosi

Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese, hanno dato esecuzione a Napoli, a un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, nei confronti di due uomini originari di Napoli di 32 e 41 anni, gravemente indiziati dei reati di truffa ed estorsione in danno di anziani, per un totale di 18 (diciotto) episodi delittuosi, commessi nel periodo compreso tra dicembre 2022 e febbraio 2023, nella città di Roma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA