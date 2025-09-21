In Trentino base jumper muore dopo un lancio dal Monte Mezza

agenzia

L'uomo sarebbe dovuto atterrare ad Ospedaletto

TRENTO, 21 SET – Un base jumper di 43 anni residente ad Ala (Trento) anni ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi dopo essersi lanciato dalla cima del monte Mezza, sopra Ospedaletto, in bassa Valsugana. L’uomo era salito assieme alla compagna, che lo ha accompagnato fino a 300 metri dal decollo. L’uomo sarebbe dovuto atterrare ad Ospedaletto. Quando la compagna alla piazzola non lo ha visto arrivare ha lanciato l’allarme. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 10.45. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre alcuni soccorritori della Stazione Bassa Valsugana del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si portavano in piazzola ad Ospedaletto e Borgo Valsugana. Altri operatori della stazione del Tesino sono saliti via terra da Cinte Tesino verso il punto di decollo. Il sorvolo con l’elicottero ha tuttavia dato esito negativo. I sorvoli sono proseguiti con l’elicottero dei vigili del fuoco e della Guardia di Finanza nel pomeriggio. Sono stati coinvolti il gruppo ricerche e il gruppo cinofilo del soccorso alpino. Infine, intorno alle 15.15, l’elicottero della Guardia di Finanza ha avvistato il corpo dell’uomo. Constato il decesso, ottenuto il nullaosta dalle autorità, la salma è stata rimossa e portata in piazzola ad Ospedaletto.

