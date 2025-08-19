In Trentino i funerali dell’azzurro Debertolis morto in Cina

agenzia

Presenti il ministro Abodi e il presidente del Coni Buonfiglio

TRENTO, 19 AGO – Sono centinaia le persone che hanno voluto essere presenti all’ultimo saluto a Mattia Debertolis, l’atleta 29enne della Nazionale italiana di corsa Orienteering scomparso durante i World Games di Chengdu, dopo un malore accusato in gara. I funerali si stanno svolgendo in Val Canali, in Primiero, alla presenza anche del ministro dello Sport Andrea Abodi e del presidente del Coni Luciano Buonfiglio. “Mattia ci accoglie a casa, tra le bellezze della nostra terra, al cospetto delle Pale di San Martino. Un abbraccio di tutto cuore ai familiari, agli amici di Mattia e a tutte le istituzioni”, ha detto il parroco don Giuseppe Da Pra aprendo la cerimonia, dopo il canto del Coro Sass Maor di Primiero. È stato letto anche un messaggio dell’arcivescovo di Trento Lauro Tisi: “Mattia lascia in eredità tanta ricchezza nel cuore di molti. A noi il compito di conservare gelosamente questo tesoro di umanità. Grazie Mattia per aver orientato la tua esistenza su ciò che conta davvero, mostrando anche ai tuoi cari i sentieri del buono e del bello che profumano di eternità già in questa vita. Prego affinché tu possa percorrerli per sempre nella luce del Signore”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA