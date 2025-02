In ufficio Klaus Davi compare scritta ‘Non votare spara’

agenzia

Lo denuncia lo stesso giornalista

MILANO, 23 FEB – La sede dell’agenzia di comunicazione del giornalista Klaus Davi è stata imbrattata, la scorsa notte, con la scritta “Non votare spara” – con vernice color rosa – apposta proprio sotto gli uffici del massmediologo italo-svizzero, in via Santa Sofia, nel centro di Milano. Lo ha reso noto, in un comunicato, lo stesso Davi. Ieri si è svolto un corteo contro il ddl Sicurezza, con la partecipazione anche di associazioni palestinesi per il conflitto a Gaza, che ha sfilato per le vie della città percorrendo anche via Santa Sofia dove si trovano gli uffici dell’agenzia e a poca distanza l’abitazione del giornalista. Durante la manifestazione c’è stato un piccolo momento di tensione quando Klaus Davi si è messo a osservare il corteo da bordo strada e alcuni partecipanti gli hanno urlato di andarsene. Lui si è allontanato e la vicenda si è conclusa senza strascichi.

