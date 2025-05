In un video gli ultimi istanti di Anna, ha tentato di salvarsi

agenzia

Voleva risalire sul catamarano ma cima si è agganciata all'elica

VENEZIA, 19 MAG – Un video della sicurezza della marina Santelena ha ripreso l’istante in cui Anna Chiti, la 17enne morta ieri a Venezia al suo primo giorno di lavoro, cade dal catamarano. Anna – riferisce il titolare della marina, che ha visto le immagini – stava tentando di saltare sul pontile con la cima già in mano ma è inciampata finendo in acqua. E’ riemersa e ha tentato di risalire sul catamarano, ma la cima è stata agganciata dall’elica in movimento, e l’ha trascinata giù.

